Mery Gómez Pozos, conocida en el mundo de la política como Mery Pozos, es abogada de formación y política por vocación. Estudió Derecho en el ITESO y comenta que desde entonces entendió que las leyes no son teoría, son herramientas para proteger la dignidad de las personas y transformar realidades.

Actualmente es diputada federal por Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, siendo la segunda mujer en encabezar la comisión más importante, después de Ifigenia Martínez. Agrega que presidir presupuesto no es menor, ya que ahí se decide cómo se distribuyen los recursos de todo el país. Explica que es un espacio técnico, estratégico y de alta responsabilidad que asume con rigor, preparación y la visión clara de que cada peso público se traduzca en bienestar real.

Mery Pozos está en la política por las injusticias y expresa que ver cómo las desigualdades afectan a gran parte de la población es algo que la mueve mucho. También comparte una anécdota: la primera vez que visitó la Cámara de Diputadas y Diputados era estudiante de Derecho. Subió a la parte alta del pleno, miró hacia abajo y entendió algo muy claro: quería estar ahí, representando a su gente y tomando decisiones que impactan vidas. Tenía pocos años y muchísimos sueños. Hoy está en su segunda legislatura como diputada federal y cada vez que entra al pleno recuerda a esa joven estudiante que soñaba con servir.

Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 e marzo 2026

Su objetivo es claro: que todas las personas vivan bien, tranquilas y en paz, lo que significa que el presupuesto público se traduzca en infraestructura, igualdad, programas sociales y servicios que funcionen, además de actualizar las leyes para proteger mejor a las personas. Hace unas semanas se aprobó la iniciativa que presentó para fortalecer la ley contra el abuso sexual, con el fin de proteger la tranquilidad, libertad y dignidad de las personas.

Comenta que ser mujer en espacios de decisión siempre implica retos adicionales, por lo que muchas veces hay que demostrar, trabajar y prepararse más. Empezó desde abajo y hoy encabeza un organismo relevante gracias a la constancia, el trabajo, el profesionalismo y a mantener intactos sus principios.

Su sueño político es servir, por lo que concibe la política como una responsabilidad permanente. Es una labor demandante, pero también gratificante, porque a través de este oficio se pueden cambiar y transformar realidades. Anhela ver a Guadalajara convertida en la mejor ciudad del mundo para vivir, donde se pueda vivir con dignidad y sin miedo.

Entre sus siguientes metas en el ámbito federal y legislativo está seguir fortaleciendo el enfoque de igualdad sustantiva en el presupuesto y en las leyes. Destaca que ha trabajado en los tres niveles de decisión pública, por lo que conoce cómo funciona el Estado por dentro y asegura que no improvisa. Desde cualquier espacio en el que le ha tocado estar, estudia los temas, revisa cifras, construye acuerdos y luego actúa. Cree en una política profesional, honesta y con resultados.

“No se rindan, cuando una mujer avanza, avanzamos todas”

En este 8 de marzo lanza un mensaje conciso a las mujeres: no se rindan. Señala que se ha demostrado que cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Añade que en ella tienen una aliada y que si quieren participar, estudiar, emprender o hacer política, ella está para apoyarlas. Se puede, y lo van a seguir demostrando.

