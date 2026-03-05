Ana Isabel Robles Jiménez es licenciada en Derecho, con maestría y doctorante en Derecho Electoral. Hoy en día es regidora de Guadalajara, lo que ha sido una gran oportunidad para ella, porque es un espacio donde puede trabajar de cerca con las personas y materializar propuestas que ayudan a mejorar la vida de las y los tapatíos.

Entre sus logros están los resultados al presidir la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. Desde ahí, una de las tareas más importantes es encabezar la construcción del presupuesto de la ciudad, donde se define el destino de los recursos de las y los tapatíos.

“Es un gran reto, porque se necesita mucho tiempo y análisis profundo para sustentar la mejor forma de distribuir el dinero”. En esta etapa, Ana Isabel considera que ha tenido “un aprendizaje invaluable" al recorrer las calles de Guadalajara.

Ana Robles para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Cada historia, cada abrazo y cada muestra de cariño y gratitud de las personas que habitan esta ciudad me contagian para seguir trabajando y aportar lo mejor de mí”. Agrega que trabaja para las y los tapatíos y para Guadalajara: “Es una oportunidad para poner un granito de arena y contribuir al bien común”.

Resalta que aprender todos los días es lo que más le gusta. Tiene más de 25 años en el servicio público; es su vocación y mantiene un compromiso personal con la política de cuidados, especialmente cuando existe una discapacidad, ya que ha vivido como hermana y hoy como tutora de Benjie las complicaciones a las que se enfrentan las personas cuidadoras y las pocas oportunidades con discapacidades tan complejas como la de él, tanto físicas como mentales.

"Las mujeres hemos sido resilientes a las desigualdades, a la violencia y a todo tipo de obstáculos que a lo largo de los años hemos vivido, sin embargo, hoy más que nunca hemos demostrado que podemos gobernar una nación, un estado, un municipio, una empresa o cuidar a nuestra familia”.

En su familia, el cuidado no es una tarea individual, sino una práctica compartida. Sus tres hijas crecieron entendiendo que su tío es parte esencial de su vida y participan activamente en su cuidado. Para Ana, verlas hacerlo con naturalidad confirma que educar en empatía y responsabilidad deja huella. Hoy, como regidora, aprovechó cada espacio de acción.

Ana Robles para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Como mujer menciona que “las mujeres hemos sido resilientes ante las desigualdades, la violencia y todo tipo de obstáculos que a lo largo de los años hemos vivido.

Sin embargo, hoy más que nunca hemos demostrado que podemos gobernar una nación, un estado, un municipio, una empresa o cuidar a nuestra familia.

Cualquier cosa que decidamos hacer está en nuestras manos; tenemos la capacidad y debe ser nuestra decisión.

Cualquiera de nosotras puede brillar porque todas tenemos luz propia; solo es creer en una misma, alejarse de quien no lo haga y salir a recordar que las mujeres somos la luz que hace brillar el mundo”.

Ana Robles

Facebook: @AnaRobles / @ana.isa.1257

Instagram: @Anaroblesgd

X: @anaisabelrobl17

JG