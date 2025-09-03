El huracán "Lorena" se localiza al sur de Baja California Sur, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Su trayectoria afectará a regiones de México y sus efectos se podrán sentir lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Aquí el seguimiento EN VIVO del fenómeno natural.