EN VIVO: Trayectoria y afectaciones del huracán "Lorena"

"Kiko" es el sexto huracán de la presente temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico; aquí todos sus datos

Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El huracán "Lorena" se localiza al sur de Baja California Sur, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Su trayectoria afectará a regiones de México y sus efectos se podrán sentir lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Aquí el seguimiento EN VIVO del fenómeno natural.

Miércoles de lluvias intensas para estos estados de México


Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

ACTUALIZACIÓN de zonas donde "Lorena" dejará lluvias hoy


El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer este miércoles 03 de septiembre por la mañana que el huracán "Lorena" se localiza al sur de la península de Baja California.

En su distancia al lugar más cercano, "Lorena" se ubica a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. ESPECIAL / NOAA

En esta FECHA el huracán "Lorena" tocará tierra en México


El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó en una conferencia de prensa que se espera que “Lorena” evolucione a ciclón categoría 1 en las próximas 36 horas, aunque también existe la posibilidad de que llegue a la categoría 2.

¿Cuándo y dónde "Lorena" se convertirá en huracán?


El pronóstico hasta ahora apunta que la tormenta tropical “Lorena” sí alcanzará la categoría como huracán, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. 

Tormenta tropical "Lorena" se forma cerca de Jalisco


La depresión tropical Doce-E, compartió el SMN, se ha intensificado a la tormenta tropical “Lorena”, al oeste de las costas de Colima. Su circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a puntuales intensas, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente y noroeste de México.

