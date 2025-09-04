El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que esta mañana del jueves 04 de septiembre el huracán "Lorena" se desplaza sobre la costa occidental de la península de Baja California.

El huracán "Lorena", de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza frente a la costa occidental de Baja California Sur . La circulación de sus bandas nubosas, generan lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país .

En su distancia al lugar más cercano, "Lorena" se localiza a 180 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 430 km al sur de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 160 km/h.

El pronóstico es de lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur, lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California (sur), Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa); lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Durango; y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Fe, hasta Punta Eugenia, BCS; así como la zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Rosalía, BCS, hasta Bahía de los Ángeles, BC.

Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

