El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer este miércoles 03 de septiembre por la mañana que el huracán "Lorena" se localiza al sur de la península de Baja California.

El huracán "Lorena", de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza al sur de Baja California Sur . Sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país , informó el SMN.

Específicamente, en su distancia al lugar más cercano, el ciclón se ubica a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 24 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

El pronóstico es de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, Baja California Sur, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Se prevé viento de 70 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa); así como oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Nayarit, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Hasta ahora se han formado diez tormentas en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette” y “Kiko”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

