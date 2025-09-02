El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este martes que se prevé que la tormenta tropical “Lorena”, que se formó esta mañana en el Pacífico, se intensifique a huracán categoría 1 en las próximas horas y toque tierra el fin de semana en costas del estado de Baja California Sur.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó en una conferencia de prensa que se espera que “Lorena” evolucione a ciclón categoría 1 en las próximas 36 horas, aunque también existe la posibilidad de que llegue a la categoría 2 .

Advirtió que a partir del miércoles se instalará un temporal de lluvias, que dejará precipitaciones torrenciales e intensas en los estados de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Puntualizó que se espera que el ciclón toque tierra en las primeras horas del sábado, o "ligeramente antes" , en la costa occidental de Baja California Sur, y después, es posible que avance hacia Sonora.

Por ello, exhortó a la población a estar atenta de los avisos meteorológicos que se emitirán periódicamente.

Asimismo, avisó que al ser un "sistema muy extenso en materia nubosa y de precipitación", se mantiene la alerta por precipitaciones a lo largo de toda la semana en los estados mencionados.

"Es un sistema longevo que va a estar prácticamente toda la semana afectando Baja California, y finalmente, durante el fin de semana hacia el noroeste de México, sobre la región de Sonora", remarcó.

Detalló que la suma de lluvia que se prevé entre martes y sábado es equivalente al 300% de lo que llueve en un mes en Baja California Sur, y un 140% en Sonora.

"Es decir, tres veces la lluvia de septiembre" en Baja California Sur, y 1.4 veces, en Sonora, precisó.

Puntualizó que el pronóstico de lluvias intensas durante toda la semana se extiende a Nayarit, Sinaloa, Durango, Sinaloa y Chihuahua, además de que se prevén lluvias muy fuertes en el centro del país.

Ante estas condiciones, pidió extremar precauciones en las regiones de impacto del fenómeno que podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves y erosión del terreno.

Tras formarse en días pasados como depresión tropical Doce-E, el fenómeno se intensificó a la tormenta tropical “Lorena” a las 09:15 horas (15:15 GMT) de este día, según informó el SMN en un comunicado.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5 .

Hasta ahora se han formado diez tormentas en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette” y “Kiko”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

