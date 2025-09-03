El huracán “Lorena” se localiza al sur de la península de Baja California, pero ¿Tendrá impacto en Jalisco? Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” , en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país ; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Este miércoles 03 de septiembre, el huracán "Lorena", de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza al sur de Baja California Sur.

¿Dónde se ubica el huracán “Lorena”?

En su distancia al lugar más cercano, informó el SMN, el ciclón se ubica a 185 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur .

Luego de que "Lorena" alcance la categoría 2, en unas horas, comenzará a girar rumbo a la península de Baja California, donde tocaría tierra como tormenta tropical.

Por ahora, su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 26 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h.

¿Cómo afectará el huracán “Lorena” a Jalisco?

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se modifica zona de prevención por efectos de tormenta tropical ahora desde Santa Fe, Baja California Sur, hasta Punta Abreojos, Baja California Sur, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas, Baja California Sur; hasta Santa Fe, Baja California Sur; y desde Punta Abreojos, Baja California Sur, hasta Punta Eugenia, Baja California Sur.

Se prevé viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa) ; así como oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco .

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

