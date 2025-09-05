El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real. El sistema registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El SSN forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1929 y colabora con otras instituciones nacionales e internacionales, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Instituto Politécnico Nacional.

Temblor en Oaxaca

La madrugada de este 5 de septiembre se presentó un sismo con epicentro a 4 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla (Latitud: 15.707°, Longitud: -96.469°), en Oaxaca .

MAGNITUD HORA PROFUNDIDAD 4.7 00:33:10 9.4 kilómetros

Hasta el momento, el SSN no ha reportado ninguna réplica. De igual forma, las autoridades de la entidad no han reportado afectaciones ni heridos.

