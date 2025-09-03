Lluvias intensas se harán presentes este miércoles 03 de septiembre en varias zonas de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena” , en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país ; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, el sistema frontal núm. 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México , generando rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

Por otra parte, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Un canal de baja presión en la Mesa Central, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y oriente del territorio mexicano.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 03 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA