El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con un pronóstico alto de lluvia para este jueves 04 de septiembre. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco , y puntuales fuertes en Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, y frío en sierras de Michoacán, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa de Nayarit; y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Sur a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lluvia en Guadalajara HOY

03:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 04:00 PM 65% de probabilidad de lluvia 24 °C 05:00 PM 75% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 65% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 32% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia este jueves es del 74 por ciento, pero es más probable durante la tarde .

Clima nacional

Para hoy, el ciclón tropical “Lorena”, se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua; así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península, y posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

