Ante la amenaza del huracán "Lorena", de categoría 1, diversas entidades del país han anunciado la suspensión de clases como medida preventiva. El fenómeno se localiza frente a las costas de Baja California Sur y continúa intensificándose, generando lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del noroeste de México.SonoraBaja CaliforniaBaja California SurEl huracán Lorena presenta vientos sostenidos de hasta 130 km/h, con rachas de hasta 160 km/h, y avanza hacia el noroeste a 24 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de:Se esperan también olas de hasta 5.5 metros, vientos fuertes, posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Las fuerzas navales se encuentran listas para realizar labores de evacuación, rescate y asistencia humanitaria.Se han desplegado miles de efectivos, vehículos, embarcaciones, plantas potabilizadoras de agua y cocinas móviles. Las autoridades instan a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales.SV