Lista de estados que suspenderán clases por huracán 'Lorena'

Diversas entidades del país han anunciado la suspensión de clases como medida preventiva

El fenómeno se localiza frente a las costas de Baja California Sur y continúa intensificándose. AP/ NOAA.

Ante la amenaza del huracán "Lorena", de categoría 1, diversas entidades del país han anunciado la suspensión de clases como medida preventiva. El fenómeno se localiza frente a las costas de Baja California Sur y continúa intensificándose, generando lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del noroeste de México.

Estados con suspensión de clases

Sonora

  • Suspensión total en los 72 municipios del estado.
  • Aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.
  • Vigencia: desde el turno vespertino del miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 5. Se reanudan clases el lunes 8 de septiembre.
  • La medida fue determinada por la Secretaría de Educación y Cultura estatal, con base en recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Baja California

  • Suspensión de clases en el sur de San Felipe y el sur de San Quintín.
  • Aplica el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en ambos turnos (matutino y vespertino).
  • Para todos los niveles educativos, públicos y privados.
  • La decisión fue emitida por la Secretaría de Educación del estado por recomendaciones de Protección Civil.

Baja California Sur

  • La suspensión aplica para los cinco municipios del estado: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.
  • Las clases quedaron suspendidas el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.
  • Aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

El huracán Lorena presenta vientos sostenidos de hasta 130 km/h, con rachas de hasta 160 km/h, y avanza hacia el noroeste a 24 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de:

  • Lluvias torrenciales (150-250 mm): Baja California Sur
  • Lluvias intensas (75-150 mm): Sonora y Sinaloa
  • Lluvias muy fuertes (50-75 mm): Baja California, Nayarit y Jalisco

Se esperan también olas de hasta 5.5 metros, vientos fuertes, posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Las fuerzas navales se encuentran listas para realizar labores de evacuación, rescate y asistencia humanitaria.

Se han desplegado miles de efectivos, vehículos, embarcaciones, plantas potabilizadoras de agua y cocinas móviles. Las autoridades instan a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales.

