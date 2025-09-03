Ante la amenaza del huracán "Lorena", de categoría 1, diversas entidades del país han anunciado la suspensión de clases como medida preventiva. El fenómeno se localiza frente a las costas de Baja California Sur y continúa intensificándose, generando lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del noroeste de México.

Estados con suspensión de clases

Sonora

Suspensión total en los 72 municipios del estado.

Aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

Vigencia: desde el turno vespertino del miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 5. Se reanudan clases el lunes 8 de septiembre.

La medida fue determinada por la Secretaría de Educación y Cultura estatal, con base en recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Baja California

Suspensión de clases en el sur de San Felipe y el sur de San Quintín.

Aplica el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en ambos turnos (matutino y vespertino).

Para todos los niveles educativos, públicos y privados.

La decisión fue emitida por la Secretaría de Educación del estado por recomendaciones de Protección Civil.

Baja California Sur

La suspensión aplica para los cinco municipios del estado: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.

Las clases quedaron suspendidas el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

Aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

El huracán Lorena presenta vientos sostenidos de hasta 130 km/h, con rachas de hasta 160 km/h, y avanza hacia el noroeste a 24 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de:

Lluvias torrenciales (150-250 mm): Baja California Sur

Lluvias intensas (75-150 mm): Sonora y Sinaloa

Lluvias muy fuertes (50-75 mm): Baja California, Nayarit y Jalisco

Se esperan también olas de hasta 5.5 metros, vientos fuertes, posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Las fuerzas navales se encuentran listas para realizar labores de evacuación, rescate y asistencia humanitaria.

Se han desplegado miles de efectivos, vehículos, embarcaciones, plantas potabilizadoras de agua y cocinas móviles. Las autoridades instan a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales.

