El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del miércoles 03 de septiembre que el huracán "Lorena" se localiza en el sur de la península de Baja California y pronto alcanzaría la categoría 2 .

El huracán "Lorena", de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza al sur de Baja California Sur. Sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país .

En su distancia al lugar más cercano, informó el SMN, el ciclón se ubica a 185 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur .

Luego de que "Lorena" alcance la categoría 2, en unas horas, comenzará a girar rumbo a la península de Baja California, donde tocaría tierra como tormenta tropical .

Por ahora, su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 26 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se modifica zona de prevención por efectos de tormenta tropical ahora desde Santa Fe, Baja California Sur, hasta Punta Abreojos, Baja California Sur, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas, Baja California Sur; hasta Santa Fe, Baja California Sur; y desde Punta Abreojos, Baja California Sur, hasta Punta Eugenia, Baja California Sur.

Se prevé viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa); así como oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

