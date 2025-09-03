El huracán “Lorena” se localiza al suroeste de la península de Baja California , según el informe más actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La tarde de este miércoles 03 de septiembre, “Lorena” se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson al suroeste de Baja California Sur . Sus bandas nubosas y amplia circulación generan lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país.

En su distancia al lugar más cercano de México, “Lorena” se localiza a 230 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 255 km al sur de Cabo San Lázaro, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 26 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h.

El pronóstico hasta hoy prevé que “Lorena” tiene una trayectoria hacia tierra, al interior de la península de Baja California. Se espera que toque tierra el próximo 5 de septiembre, cuando se encuentre a 90 km al suroeste de Bahía San Juan Bautista, Baja California .

Por ahora, se pronostican lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur (centro y sur), lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y EFE

