Huracán Lorena provoca suspensión de clases en varios municipios de Sonora

A partir de la tarde de este miércoles 3 de septiembre quedaron suspendidas las clases en todas las escuelas públicas y privadas de Sonora, sin importar el nivel educativo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) precisó que la medida se extenderá también a los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en ambos turnos, debido a las lluvias intensas ocasionadas por la tormenta tropical Lorena, que ya se fortaleció a huracán categoría 1.

La dependencia destacó que la disposición aplica para toda la comunidad escolar, con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el pronóstico de lluvias de intensas a extraordinarias, además de vientos fuertes.

Vehículos y animales arrastrados por corrientes de agua

Durante la madrugada de este miércoles 3 de septiembre se registró una severa tormenta al norte de Hermosillo, donde se formaron fuertes corrientes de agua que arrastraron autos, árboles, animales y todo lo que estaba al paso.

Dos vehículos, un Malibú 2016, y un BMW fueron arrastrados por la fuerza del agua desde sus domicilios en la colonia Caridad, hasta el canal del bulevar Progreso, al norponiente de la capital del estado.

Martín Ruiz Noriega propietario del vehículo Malibú, comentó que tuvo que amarrar su otro auto tipo Pick up a un poste para que lo se lo llevará el agua también.

En tanto en el interior de su domicilio flotaban sus muebles, hasta el refrigerador.

El sector norte de la capital del estado fue el más afectado con la intensa lluvia.

En la Costa de Hermosillo, viviendas y planteles educativos amanecieron inundados por lo que no hubo clases.

Atiende Gobierno de Sonora afectaciones por lluvias

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que atiende junto con autoridades municipales las afectaciones registradas por las intensas lluvias en los municipios de Hermosillo y Caborca, sin que se reporten víctimas.

Personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la CEPC realiza recorridos por colonias afectadas para atender los daños ocasionados en las últimas horas por las precipitaciones.

Como se había pronosticado, los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, continuarán ocasionando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), además de rachas de viento superiores a 65 km/h, sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino.

Se mantiene bajo vigilancia el ciclón tropical "Lorena", el cual se espera que se intensifique a huracán categoría 2 durante el transcurso del día.

Sus bandas nubosas aportarán humedad significativa al estado de Sonora, originando lluvias de muy fuertes a intensas en todo el territorio sonorense entre el 3 y el 7 de septiembre.

Asimismo, generará rachas de viento intensas (superiores a 75 km/h) y oleaje de 2.5 a 5 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el día viernes.

Ante este panorama, el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, hizo un llamado a la población a mantener medidas preventivas frente a las lluvias como resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

También, revisar las condiciones de los desagües en el hogar, no tirar basura en calles, ya que puede provocar inundaciones al tapar alcantarillas y arroyos, así como mantenerse informado a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua y las autoridades de Protección Civil.

YC