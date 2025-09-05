El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, da seguimiento al huracán "Kiko", que la mañana de este viernes 05 de septiembre alcanzó la peligrosa categoría 3.

El SMN informó que "Kiko", ahora como huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento hacia el oeste, sin representar peligro para territorio mexicano .

En su distancia al lugar más cercano, "Kiko" se localiza a 2 mil 615 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (275°) a 15 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h.

El pronóstico espera que este mismo día, "Kiko" alcance la categoría 4 cuando se localice a 2 mil 695 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur .

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

