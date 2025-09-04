Autoridades de Baja California Sur se mantienen en alerta ante la trayectoria de la tormenta tropical "Lorena" , ubicada a 205 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, pues se prevé toque tierra en el municipio de Mulegé , y como medida preventiva acordaron que se mantenga la suspensión de clases este jueves y mañana viernes.

El fenómeno ha dejado lluvias intermitentes durante esta madrugada en La Paz, Los Cabos y en comunidades de la zona serrana del municipio de Loreto.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil se informó que la tormenta tropical mantiene el potencial de afectación por copiosas lluvias la zona norte del estado, especialmente los municipios de Comondú, Loreto y en Mulegé, en este último donde se prevé toque tierra en las primeras horas del sábado.

Fabián Vázquez Romaña, director del Servicio Meteorológico Nacional, en enlace telefónico en la reunión, informó que el fenómeno genera una amplia nubosidad y se mantiene el pronóstico de lluvias, aunque con la actualización, en su mayor parte al centro y norte del estado.

El ciclón -aún en el océano Pacífico-, con su interacción con aguas frías, generará que esta nubosidad se desplace hacia los estados del noroeste, Sinaloa y Sonora, particularmente, por lo que insistió en tomar precauciones.

Explicó que en las próximas 24 horas mantendrá sus condiciones de tormenta tropical y se estaría internando en algún punto del municipio de Mulegé como depresión o baja remanente .

"No hay que perder de vista que la principal afectación va a ser por lluvia", recalcó.

Autoridades militares informaron que se encuentran brigadas de atención en los municipios del norte de BCS, con vehículos y maquinaria para trabajar en el restablecimiento de caminos que pudieran verse afectados y ocasionar el aislamiento entre comunidades.

Señalaron que estarán vigilando los puntos críticos donde la carretera transpeninsular se ve afectada por la corrida de arroyos.

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, y la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, reportaron que están listos los albergues en aquella zona, al menos medio centenar, para resguardar a la población que lo necesite.

Indicaron que hasta el momento se han presentado únicamente lluvias intermitentes y ello ha permitido coordinar los trabajos preventivos ante el pronóstico de impacto del ciclón.

En La Paz, la alcaldesa Milena Quiroga Romero confirmó que en la zona rural del municipio ya no se presentaron lluvias desde esta madrugada, únicamente en la zona urbana. Se mantienen tres pozos de agua fuera de operación, por daños y ello ha ocasionado que colonias estén sin servicio de agua potable. El servicio de transporte público está operando ya con normalidad.

Indicó que arrancarán este jueves con brigadas de bacheo para ayudar a mejorar la movilidad. Sobre albergues, no fue necesario activar en su mayoría, únicamente en San Juan de los Planes, Chametla y Centenario, una decena de personas fueron apoyadas con refugio y despensas y hoy se encuentran ya en sus domicilios.

En Los Cabos, el alcalde Christian Agúndez Gómez, reportó que este día las lluvias también son intermitentes y escasas y las personas refugiadas están regresando a sus hogares. En tanto, brigadas de limpieza se desplazan a distintos puntos del municipio, en especial a la zona de playa en Cabo San Lucas, que resultó afectada con gran cantidad de basura.

El gobernador Víctor Castro Cosío reiteró que este día junto con un equipo de funcionarios se trasladará a los municipios del norte de BCS e instalarán una base de operaciones en Mulegé, dijo, para atender a la población que lo necesite por los efectos del meteoro que se prevé impacte las primeras horas del sábado.

Finalmente, se informó que los puertos marítimos esta mañana operan con normalidad; no obstante, conforme avance el meteoro podrían cerrar a operaciones de nueva cuenta. Los aeropuertos de La Paz, Los Cabos y Loreto operan con normalidad también.

