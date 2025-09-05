El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió que este viernes 05 de septiembre se esperan lluvias intensas en al menos tres estados de la República Mexicana.

Este día, los desprendimientos nubosos de Lorena continuarán interactuando con el monzón mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; además de lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

A su vez, la onda tropical núm. 30 se extenderá sobre el occidente mexicano y propiciará chubascos con lluvias fuertes en citada región. Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente de ambos océanos y una vaguada en altura sobre el oriente y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, del golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

