"Lorena" es un ciclón post-tropical, pero sus desprendimientos nubosos seguirán afectando el noroeste y norte de México , informó este viernes 05 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

A través de un comunicado, el SMN compartió que "Lorena" se ha debilitado a ciclón post-tropical. Sin embargo, sus desprendimientos nubosos continuarán afectando el noroeste y norte de México.

En su distancia al lugar más cercano, "Lorena" se ubica a 275 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur .

Su desplazamiento es estacionario y presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Se esperan lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur, lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur); lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa (norte y costa) y Durango, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (norte); además oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costa occidental de Baja California Sur; de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa oriental de Baja California Sur y costa de Sinaloa.

Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

