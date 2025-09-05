"Lorena" es un ciclón post-tropical, pero sus desprendimientos nubosos seguirán afectando el noroeste y norte de México, informó este viernes 05 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.A través de un comunicado, el SMN compartió que "Lorena" se ha debilitado a ciclón post-tropical. Sin embargo, sus desprendimientos nubosos continuarán afectando el noroeste y norte de México.En su distancia al lugar más cercano, "Lorena" se ubica a 275 km al oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur.Su desplazamiento es estacionario y presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.Se esperan lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur, lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur); lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa (norte y costa) y Durango, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (norte); además oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costa occidental de Baja California Sur; de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa oriental de Baja California Sur y costa de Sinaloa.Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA