Lorena continúa como huracán categoría 1; Conagua prevé intensas lluvias en 3 estados

El huracán Lorena continúa intensificándose frente a las costas de Baja California Sur, a las 15:00 horas de este viernes, el sistema se mantenía como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte, su centro se localizó a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km de Cabo San Lázaro, avanzando hacia el noroeste a una velocidad de 24 km/h.

Las bandas nubosas de Lorena provocarán lluvias torrenciales en el centro y sur de Baja California Sur; intensas en Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; así como muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 120 km/h en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, junto con oleaje elevado de hasta 5.5 metros en el litoral de Baja California Sur y de 2 a 3 metros en costas de Sinaloa y Nayarit.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, Baja California Sur. También modificó la zona de vigilancia desde Todos Santos hasta Santa Fe, y la extendió desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, Baja California.

Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas. Los fuertes vientos también podrían derribar árboles y estructuras ligeras.

Protección Civil exhortó a la población a seguir los avisos oficiales y extremar precauciones ante el oleaje elevado y las condiciones adversas en la región.

