El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con un pronóstico alto de lluvia para este jueves 04 de septiembre. Estos son los detalles del tiempo:

No te pierdas: ACTUALIZACIÓN de "Lorena"; zona de impacto y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Bancos de niebla o neblina en zonas altas y ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Te puede interesar: "Kiko" alcanza la peligrosa categoría 3 como huracán

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para hoy en Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . La temperatura máxima será de entre 26 y 29 °C y la mínima de entre 15 y 18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

05:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 30% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 23 °C 08:00 PM 38% de probabilidad de lluvia 22 °C 09:00 PM 31% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia este viernes en Guadalajara es del 30 por ciento, pero se elevará un poco a partir de mañana sábado .

Clima nacional

El huracán "Lorena" se ha disipado por completo en el Pacífico, no obstante, la humedad y nublados asociados a este huracán han sido arrastrados por vientos intensos en la altura y dejarán precipitaciones importantes en el estado de Sonora.

Por otro lado, el paso de una onda tropical con inestabilidad de la atmósfera en la parte media propiciará lluvias moderadas a fuertes en el occidente, centro, sur, sureste y Península de Yucatán.

Jalisco con lluvias en sus diferentes regiones. Mayores acumulados al norte y oriente del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA