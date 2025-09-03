La lluvia se hará presente este jueves 04 de septiembre en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).Meteored prevé para Guadalajara este jueves cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la mañana.El pronóstico de lluvia para Guadalajara es del 90% para este jueves. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y que las precipitaciones se repitan el viernes.El jueves, el ciclón tropical “Lorena” del océano Pacífico se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, mientras que en el transcurso del viernes y sábado ingresará y se desplazará sobre Baja California Sur, el golfo de California y Sonora. En su recorrido, su circulación y bandas nubosas, originarán lluvias muy fuertes, intensas y puntuales torrenciales en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.Durante el jueves y viernes, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sur y occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.El sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en dicha región; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.Canales de baja presión sobre la Mesa Central y el sureste mexicano, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA