El huracán “Lorena” se localiza al sur de Baja California Sur y sus efectos se sentirán en varios estados de la República Mexicana .

Este día, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país; además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

¿Cómo estará el clima en cada estado?

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit : lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento intensas y oleaje elevado.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas : lluvias fuertes y rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo : lluvias fuertes a muy fuertes por la onda tropical núm. 30.

Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala : lluvias fuertes a muy fuertes por canal de baja presión e ingreso de humedad.

No te pierdas: Lluvias en Guadalajara a esta hora de hoy miércoles

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Con información de SUN y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

