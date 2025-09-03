Huracán Lorena: Estados más afectados por lluvias este 4 de septiembre

El huracán Lorena, actualmente categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se desplaza paralelamente a la costa occidental de Baja California Sur, y se espera que durante el transcurso de la noche se intensifique.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 18:00 horas, el fenómeno se encontraba a 310 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 200 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

Se prevé que en las próximas horas Lorena continúe fortaleciéndose, para a partir de la tarde de mañana comenzar a debilitarse y seguirá provocando lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en el centro y sur de Baja California Sur; lluvias intensas de 75 a 150 mm en zonas de Sonora y Sinaloa; y muy fuertes de 50 a 75 mm en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Los vientos también representan un riesgo: se esperan rachas de 100 a 120 km/h en las costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa). Además, el oleaje podría alcanzar 4.5 a 5.5 metros en el sur de Baja California Sur y 2 a 3 metros en Sinaloa y Nayarit.

El SMN mantiene vigente la zona de prevención por tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, así como zonas de vigilancia desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe y de Punta Abreojos a Punta Eugenia.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante inundaciones, encharcamientos, deslaves, descargas eléctricas, granizo y derrumbes, además de atender los avisos oficiales de Protección Civil, Conagua y el SMN, por el riesgo que representan los fuertes vientos y el oleaje elevado.

YC