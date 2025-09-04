Jueves, 04 de Septiembre 2025

"Lorena" baja potencia antes de impactar en tierra

El huracán “Lorena” se degradó a tormenta tropical, informa el SMN, y se dirige a la península de Baja California

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

“Lorena” se ha degradado a una tormenta tropical frente a la costa occidental de Baja California Sur. ESPECIAL / CANVA

“Lorena” dejó de ser huracán y se degradó a tormenta tropical, informó la mañana de este jueves 04 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Esta mañana, “Lorena” se ha degradado a una tormenta tropical frente a la costa occidental de Baja California Sur. El sistema mantendrá su desplazamiento hacia el noroeste, paralelo a dicho estado, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la península de Baja California y el noroeste del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

