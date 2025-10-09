Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 9 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 77%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

