Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 81%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

