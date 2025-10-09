Este jueves 9 de octubre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de lluvias, pero es más probable que se presenten al caer la noche. Estos son los detalles:

No te pierdas: TODO sobre el frente frío que perturbará a México en horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado; lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Nayarit. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noreste de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en zonas de Colima y Michoacán, rachas de 50 a 70 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 40 km/h en Nayarit. Se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé este día para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima oscilará entre los 26-29 °C y la mínima entre los 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara

03:00 PM 11% de probabilidad de lluvia 24 °C 04:00 PM 16% de probabilidad de lluvia 23 °C 05:00 PM 18% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 11% de probabilidad de lluvia 22 °C 07:00 PM 22% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara es del 34 por ciento, aunque es más probable al llegar la noche .

Clima nacional

Canales de baja presión al interior del país en combinación con humedad entrante asociada con una zona de baja presión al sur de las costas de México, ocasionarán lluvias fuertes a intensas en el oriente, sur y Península de Yucatán. Moderadas a fuertes en el centro y occidente.

Por otro lado, la tormenta tropical “Priscilla” seguirá favoreciendo el oleaje alto y rachas de viento fuerte en la costa oeste de la Península de Baja California.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto y lluvia a lo largo de estado. Mayor probabilidad de lluvia al oriente del mismo. El AMG con algunos episodios de lluvia dispersa en horas de la tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA