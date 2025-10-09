Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones