Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

