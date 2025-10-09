Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga