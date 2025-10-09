Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

