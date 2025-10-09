Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

