Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 69%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

