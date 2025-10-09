Lluvias en CDMX: Pronóstico de lluvia hoy, 9 de octubre, a esta hora

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 9 de octubre, se prevé por la mañana, lluvias aisladas, ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del valle de México.

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX) este jueves, 9 de octubre, continuarán la abundante nubosidad y las condiciones muy favorables para la lluvia. Asimismo no se descarta la posibilidad de registrar encharcamientos y corrientes de agua en vialidades. La temperatura máxima oscilará entre 19 y 21 °C.

Clima por la tarde hoy, 9 de octubre en CDMX

En el transcurso de la tarde se pronostican ambiente fresco a templado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas.

Lluvias hoy, 9 de octubre en CDMX

En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes .

Lee también: Peso mexicano SALTA sobre el dólar al arranque de este jueves 9 de octubre

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 12:00 19° Nubosidad parcial 13:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 14:00 19° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 15:00 18° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 16:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 18:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 19:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 20:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 21:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 22:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 23:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS