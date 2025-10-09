Lluvias en CDMX: Pronóstico de lluvia hoy, 9 de octubre, a esta hora

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 9 de octubre, se prevé por la mañana, lluvias aisladas, ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del valle de México. Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX) este jueves, 9 de octubre, continuarán la abundante nubosidad y las condiciones muy favorables para la lluvia. Asimismo no se descarta la posibilidad de registrar encharcamientos y corrientes de agua en vialidades. La temperatura máxima oscilará entre 19 y 21 °C.En el transcurso de la tarde se pronostican ambiente fresco a templado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas.En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes .De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS