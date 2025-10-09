Jueves, 09 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

