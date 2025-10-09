Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Chapala