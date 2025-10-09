Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 9 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

