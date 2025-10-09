IDEFT reconoce a trabajadores con 20 y 25 años de servicio

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) celebró la trayectoria de trabajadoras y trabajadores que cumplieron 20 y 25 años de servicio. El evento se llevó a cabo en el museo Tequila Lab, con la presencia de autoridades estatales, sindicales y del propio Instituto.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del IDEFT (SUTIDEFT), Lorena Vélez Montes , felicitó a las y los homenajeados por su dedicación y permanencia.

“ Me congratula estar aquí para reconocerles su esfuerzo, su sacrificio, su constancia y su dedicación. No es nada fácil decir veinticinco años; estoy segura de que ustedes están dejando huella dentro de sus unidades regionales, dentro del Instituto y dentro de esta organización sindical ”, expresó la secretaria.

Vélez Montes hizo un llamado a continuar fortaleciendo al IDEFT, deseando que “ sigan siendo un pilar fundamental con todos los valores que ya nos han demostrado ”.

Posteriormente, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona , reconoció la estrecha relación de colaboración que existe entre el Instituto y el Sindicato.

“ Nada sería del Instituto sin la fuerza de quienes lo impulsan, de quienes dan ejemplo de constancia, pasión y fervor por el desempeño. Gracias por su empeño, por su lealtad, por su honestidad y por su compromiso con la educación y con Jalisco ”, señaló.

En nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación, el subsecretario de Educación Media Superior, Abraham Fernando Lozano Morales , subrayó que “ el punto de encuentro es que le sigan pasando cosas buenas a Jalisco .” Resaltó además que “ el servidor público tiene una vocación de hacer algo más que solo el tema del trabajo ."

En su participación, el asesor jurídico de la Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), José Valentín Reynoso Aguilera , transmitió un mensaje en representación de su secretario general, José Miguel Leonardo Cisneros, destacando la importancia de la coordinación entre el sindicato y las autoridades del Instituto.

“ Es fundamental que haya una coordinación para que sucedan cosas buenas en Jalisco. Nuestro reconocimiento al trabajo conjunto del sindicato y del IDEFT, porque ambos son pilares de la formación laboral y del bienestar de los trabajadores ”, afirmó Reynoso Aguilera.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos al personal que ha cumplido 20 y 25 años de servicio, entre quienes destacan:

María Elia Tadeo Estrada, de Oficinas Centrales

José Arreola, de la Unidad Regional de Capacitación Zapotlán el Grande

Eduardo Álvarez Carrillo, de la Unidad Regional de Ixtlahuacán de los Membrillos

Hilda Graciela Vázquez Asensio, de la Unidad Regional de Zapotlán el Grande

Yolanda Rodríguez Ávalos, de la misma Unidad Regional

En el acto, se expresó un profundo agradecimiento a Miriam Villaseñor, directora general de Tequila Lab , por su cálida hospitalidad, generosidad y apoyo en la organización del evento.

