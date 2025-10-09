Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 9 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

