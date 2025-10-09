Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

Jueves, 09 de Octubre 2025

Jalisco

El clima en Tlaquepaque para este jueves 9 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

