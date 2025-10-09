Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 9 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 9 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla