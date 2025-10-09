La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó que este viernes que un nuevo frente frío se aproximará a México y provocará lluvias. Esta es la información:

Durante el viernes, la tormenta tropical “Priscilla” continuará desplazándose paralelo a la costa occidental de Baja California Sur , su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de oleaje elevado, chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur . El sistema seguirá debilitándose, debido a que ingresará a una región de fuerte cizalladura en altura y aguas menos cálidas.

Durante el período de pronóstico:

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco , desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura se aproximará e ingresará sobre el noroeste de México , por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en dicha región.

Un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, en interacción con el ingreso de humedad de ambos océanos y divergencia, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sur de la República Mexicana.

Una nueva onda tropical (núm. 37) ingresará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura que se extenderán sobre dichas regiones, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur mexicano, condiciones que originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA