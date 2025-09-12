Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

