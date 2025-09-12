Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 12 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 87%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

