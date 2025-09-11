Calendario de Préstamos ISSSTE 2025: ¿Cuándo es el próximo sorteo?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó el calendario de sorteos para los préstamos personales del 2025. Y el siguiente sorteo está programado para el 18 de septiembre de 2025 , con registro previo el 17 de septiembre. En total, se llevarán a cabo 30 sorteos a lo largo del año, de los cuales 24 son sorteos convencionales y 4 exclusivos.

¿Qué son los sorteos exclusivos?

Los sorteos exclusivos están dirigidos a grupos específicos y son los siguientes:

1. Mujeres: El registro se realizó el 6 de marzo y el sorteo fue el 7 de marzo.

2. Sector educativo: El registro tuvo lugar el 14 de mayo, y el sorteo fue el 15 de mayo.

3. Adultos mayores: Los interesados se registraron el 27 de agosto, y el sorteo fue el 28 de agosto.

4. Sector salud: El registro será el 22 de octubre y el sorteo el 23 de octubre.

Para más detalles y para realizar el registro, visita la sección “Económicas” en el portal ASISSSTE https://asissste.issste.gob.mx

Aquí está el calendario completo:

Aquí puedes entrar al simulador de préstamo: https://oficinavirtual.issste.gob.mx/

¿Cómo ser acreedor de un préstamo emergente?

Pero, si necesitas un préstamo de emergencia, este préstamo es para ti. El monto máximo del péstamos es de 30 mil pesos a un plazo desde 18 quincenas en trabajadores y nueve meses en pensionados, con una tasa de interés del 11.00%.

Los requisitos para este tipo de préstamos es tener seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del instituto, no tener préstamo vigente y conocimiento de tu CURP.

Puedes inciar tu trámite en este link: https://siaepp.issste.gob.mx:8442/emergente/login;jsessionid=1E6BA2BB4CA62C3A4C1BD177159996C1

EE