Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 12 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

