Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15