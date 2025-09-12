Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 67%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

