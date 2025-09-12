Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 12 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

