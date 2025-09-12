Viernes, 12 de Septiembre 2025

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

El clima en Tapalpa para este viernes 12 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 83%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

