Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 84%.Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25