Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

