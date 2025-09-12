Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

