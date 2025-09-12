Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto