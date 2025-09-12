Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

